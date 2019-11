Românii şi-au căutat locuri de muncă în financiar-contabilitate, inginerie şi medical & pharma, în octombrie (analiză) Locurile de munca din domeniile financiar-contabilitate, inginerie si medical & pharma au ocupat, in octombrie, primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate de catre candidatii romani pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, cu peste 80.000 de accesari. Astfel, conform unei analize BestJobs, interesul candidatilor de a-si schimba jobul s-a mentinut la acelasi nivel cu luna anterioara, in timp ce volumul total de aplicari pentru un alt job a crescut doar cu 6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Realizatorii cercetarii mentioneaza ca surpriza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

