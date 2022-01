Românii se orientează tot mai mult către produsele tradiționale, fabricate în România Produsele romanesti au crescut vizibil in topul preferintelor clientilor, respectiv cu 30% fata de anii precedenti, atat datorita constientizarii cumparatorilor, cat si imbunatatirii calitatii si a modului de ambalare a acestora. Preferința romanilor intervievati la raft pentru produsele romanesti a crescut, in detrimentul celor fabricate in afara tarii, in special in randurile publicului tanar si ale celui de varsta medie, 30-50 de ani. “Ultimii ani au adus publicul roman la o maturitate a gandirii si la constientizari importante legate de importanta ajutorului reciproc. Acest aspect se reflecta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

