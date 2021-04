Românii s-au orientat rapid, după închiderea magazinelor la ora 18.00. Ce variante de cumpărături au găsit A inceput weekend-ul, deci a intrat in vigoare restrictiile de cumpararturi, pana la ora 18.00. A fost valabil si pentru vineri seara. Romanii care au ramas in „ofsaid” au gasit, totusi, o solutie: benzinariile. Aceste spatii comerciale au program non-stop. Dar a fost haos. Oamenii au stat zeci de minute sa cumpere la suprapreț, ce […] The post Romanii s-au orientat rapid, dupa inchiderea magazinelor la ora 18.00. Ce variante de cumparaturi au gasit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

