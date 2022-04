Românii s-au împrumutat la bănci de 200 de miliarde de lei, în pandemie Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). In cei doi ani analizati, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor, cu o pondere de peste 55% din imprumuturi. „Imprumuturile noi acordate de banci s-au ridicat la 84 miliarde lei in anul 2020, primul an marcat grav de criza de sanatate COVID-19, inclusiv prin lockdown. Acestea se situeaza putin peste nivelul creditelor noi accesate in anul 2019, cand volumul acestora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

