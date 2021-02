Românii rămân fără locuri de muncă? Florin Cîțu anunță REFORME DE CRIZĂ „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest. Acestia au inteles situatia dificila prin care trece economia globala. Impreuna am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din UE, in trimestrul IV, si astfel ne-am asigurat ca romanii care au stat acasa au avut un loc de munca la care sa se intoarca. In sectorul public, salariile au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta reforme in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. "Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea…

- Premierul Florin Citu anunta pentru anul acesta o reforma generala in tot aparatul public, precum si restructurarea companiilor de stat, care au pierderi de 30 de ani. Florin Citu sustine ca este nevoie de reforma, dupa ce cheltuielile de personal din sistemul public s-au dublat in ultimii patru ani.…

- Premierul Florin Citu spune ca in acest an va urma o „reforma” in tot aparatul public si in companiile de stat, in sistemul de pensii, in sistemul de salarizare, a ANAF si restructurarea companiilor de stat care au pierderi de 30 de ani. „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o postare pe Facebook , ca planuiește o serie de reforme in aparatul public, ANAF, salarizare și pensii și o restructurare a companiilor de stat, aflate pe pierderi de 30 de ani. ”Ce urmeaza in 2021? Reforma și investiții! (…) Este nevoie de reforma! Reforma…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a vorbit, marti, despre paradoxul salarizarii din sectorul public afirmand ca lefurile sunt prea mici pentru cei cu chef de munca si prea mari pentru cei care sunt deja in sistem de mai multi ani si ”freaca menta”, anunța news.ro. Dominic Fritz…

- Cițu a spus ca a avut in vedere taierea salariilor de la CEC și EximBank in perioada in care era ministru al Finanțelor, dar a fost blocat de sistem. „Nu voi renunța”, a precizat premierul. Dactilografa PSD care a ajuns cel mai bine platit bugetar din Romania. Caștiga mai mult decat premierul Franței…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu , susține ca Romania va avea in 2021 o economie puternica, de care vor beneficia toți romanii. Totul se datoreaza, spune premierul, și reformelor ce urmeaza sa fie implementate. „In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate și am generat cea mai rapida…