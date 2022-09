Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru becuri: Ce valoare au voucherele care se vor da in schimbul becurilor vechi. Anunțul facut de ministrul Mediului Romanii care vor sa iși schimbe becurile cu filament din locuințe cu unele cu leduri vor primi un ajutor de la Guvern. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca programul…

- Vești bune pentru romanii cu venituri reduse! Vor primii 500 lei pana inainte de sarbatori de la Guvern, bani cu care vor putea sa iși achiziționeze alimente. Cei care vor beneficia sunt pensionarii, care indeplinesc criteriile necesare. Aceștia vor primii suma de 500 lei pe card, pana la sfirșitul…

- Marius Budai vine cu vești triste pentru mii de romani care nu-și vor mai primi banii primiși pe voucherele sociale. Ministrul Muncii a anunțat cine sunt cetațenii care nu vor mai beneficia de cei 250 de lei acordați in luna septembrie de stat. Romanii care nu vor primi bani in luna septembrie In cursul…

- Romanii care au fost amendați pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in Romania si care au achitat amenda pot depune incepand de astazi cereri de restituire a sumelor platite. Ei iși vor primi banii inapoi! Ce se intampla cu cei care nu si-au achitat amenzile.

- Guvernul Romaniei a facut un anunț important despre voucherele sociale pentru alimente. Ce se va intampla in curand? Potrivit autoritaților de la București, cetațenii care pot beneficia de ele au toate motivele sa se bucure. Reprezentanții statului au venit cu precizari și despre o situație catalogata…

- Sistemul informatic de trasabilitate a deseurilor intra in vigoare de vineri, Romania fiind pionier in acest domeniu, a anuntat joi, ministrul Mediului, Barna Tanczos, intr o conferinta de presa.Sistemul presupune inrolarea tuturor companiilor care detin capacitati de reciclare, corelarea capacitatii…