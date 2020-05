Românii pot merge în vacanță în Grecia în siguranță. Care sunt destinațiile riscante Lista a fost creata pe baza datelor stiintifice ale OMS, ECDC si alte institutii din domeniul sanatatii. Aceasa lista se dorește a fi un instrument pentru turism. Țarile care pot trimite vizitatori in Grecia sunt: Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Norvegia, Danemarca, Austria, Bulgaria, Serbia, Romania, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia, Croatia, Polonia, Ungaria, Slovacia si Cehia. Raportul EASA privind zborurile are o sectiune separata pentru tarile din afara UE. "Lista neagra" pentru tarile terte include: Brazilia, Republica Dominicana, Statele Unite ale Americii, Emiratele Arabe Unite,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

