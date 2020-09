Stiri pe aceeasi tema

- Avem o toamna frumoasa, cu soare și o vreme neobișnuit de calda. Tarabele din piețe sunt pline de fructe și legume proaspete, de sezon, de care e bine sa profitam la maxim pentru a ne intari imunitatea pentru sezonul rece. Fructele și legumele de toamna abunda in vitamine, minerale, oligoelemente și…

- S-a aflat cum pierde Romania 6,5 miliarde de euro pe an, iar asta i-a infuriat pe toți romanii. Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 prin neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), dupa cum arata unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat ieri de Comisia…

- Romanii care aleg sa-si petreaca vacanta in extrasezon pot profita de programul „Litoralul pentru toti“ . In luna septembrie se vor putea caza cu tarife reduse, care incep de la 45 de lei pe noapte. ...

- Romanii vor fi obligați sa arunce separat deșeurile biodegradabile, precum legumele și fructele, dupa 1 ianuarie 2021, informeaza libertatea.ro. Masura vizeaza strangerea fructelor alterate și resturilor de legume in recipiente separate, pe care societațile de salubrizare vor fie obligate sa le preia.…

- Toate fructele sint sanatoase si sint considerate adevarate surse de antioxidanti. Secretul este sa fie cosumate, de preferinta in stare cruda. Iata citeva dintre cele mai bune fructe de toamna Marul, regele fructelor „Un mar pe zi tine medicul departe” nu este numai un proverb vechi. Merele conțin…

- Vești proaste pentru romani! Noi amenzi se intrezaresc pentru cei care nu respecta ultimele obligații impuse de catre oficiali. Ce vor trebui sa faca aceștia cu fructele și legumele alterate de la 1 ianuarie? 1 ianuarie 2021 aduce noi amenzi. Obligații in privința fructelor și legumelor alterate Romanii…

- Romanii sunt tot mai interesasi de fructele de mare, in special de creveti pentru care consumul a crescut cu circa 30% in perioada pandemiei, arata datele publicate marti de unul dintre cei mai cunoscuti importatori romani.

- Cu patru ani in urma, Eduard Ciubotaru, 28 de ani, si Iulia Catargi, 29 de ani, din Brasov, au decis sa-si schimbe viata. Și au facut-o, lasand o cariera promițatoare și stabila in avocatura pentru o “aventura” in agricultura.“Am facut amandoi Dreptul si masterul, incepusem practica la o mare firma…