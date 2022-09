Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat vineri pe facebook noile masuri cu privire la consumul de energie, dupa reuniunea extraordinara a Consiliului Transporturilor Telecomunicațiilor și Energiei (TTE), organizata la Bruxelles.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat vineri noile masuri cu privire la consumul de energie, dupa reuniunea extraordinara a Consiliului Transporturilor Telecomunicațiilor și Energiei (TTE), organizata la Bruxelles. Reuniunea Extraordinara a Consiliului Transporturilor Telecomunicațiilor și…

- ”Am participat astazi la reuniunea Extraordinara a Consiliului TTE in format Energie, organizata la Bruxelles, pentru a discuta masuri concrete de abordare a problemei preturilor ridicate la energie si gaze naturale. Ca urmare a reuniunii anterioare a Consiliului Energiei din 9 septembrie 2022 in care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța vineri noi masuri cu privire la consumul de energie. Companiile care activeaza in domeniul energiei vor fi obligate sa consume mai puțin cu 5% in orele de varf.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, vineri, la reuniunea Extraordinara a Consiliului Energiei, organizata la Bruxelles in contextul discutiilor la nivel european privind preturile ridicate la energie si pregatirea pentru iarna. Potrivit concluziilor reuniunii, Comisia Europeana lucreaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat ca doreste decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica, deoarece un gaz scump duce la o energie electrica scumpa. Acest lucru va fi sustinut de catre ministru la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…