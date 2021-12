Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație și revolta la granița de vest a țarii. Romanii stabiliți peste hotare se intorc acasa de sarbatori, dar cei mulți dintre ei sunt nevaccinați, motiv pentru care tebuie sa intre in izolare. Vestea ii supara și iși varsa nervii pe angajații DSP, care sunt umiliți și scuipați. Ministrul…

- Peste zece ore de așteptare, in camp, fara grupuri sanitare. E realitatea miilor de romani intorși acasa de sarbatori. 25.000 de persoane au trecut, in ultimele 24 de ore, prin cel mai tranzitat punct de frontiera din județul Arad. 80 la suta dintre aceștia sunt nevaccinați. O artera speciala pentru…

- Cozi de șapte ore la vama Nadlac Foto: Arhiva. Odata cu introducerea noului formular, de mâine, cetatenii care intra în România nu vor mai fi nevoiti sa completeze declaratia epidemiologica, verificata în prezent la punctele de trecere a frontierei, procedura care prelungeste…

- Romanii sunt nevoiti sa astepte cel putin doua ore pentru a intra in tara pe la Nadlac II, din cauza traficului intens si a triajului epidemiologic care se face la sosirea in Romania, potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera.

- Șoferul unui autoturism in care se aflau șase pasageri a intrat pe contrasens pentru a evita triajul epidemiologic. Doi dintre pasageri nu indeplineau conditiile de exceptare privind masura carantinei, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontiera. Incidentul a avut loc miercuri, la Punctul de Trecere…

- Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera intrand in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, din judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii din Romania. Soferul si pasagerii au vrut astfel sa…

- Punctele de trecere a frontierei de pe granita de vest a tarii sunt foarte aglomerate, sambata. La vama Pete, autoturismele asteapta trei ore pentru formalitatile de intrare in tara, desi pe sensul de intrare sunt deschise cinci artere rutiere, iar la Nadlac II timpul de asteptare pentru autoturisme…

- Cozi mari de camioane la vamile din vestul țarii Foto: Arhiva. La aceasta ora sunt cozi mari de camioane la vamile din vestul țarii. Este o sitiatie pe care o întâlnim de fiecare data când sunt restricții extinse în Ungaria. La toate vamile din vest sunt cozi…