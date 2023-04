Românii, nemulțumiți de șoferii care nu le descarcă marfa la livrare: ”Pentru 20-30 de saci nu i-aș da mai mult de 20 de lei” Romanii care iși construiesc casa sau care sunt in mijlocul renovarilor comanda materiale grele, cum ar fi saci de ciment, panouri, placi BCA și nu numai. O intreaga controversa s-a creat in jurul rolului șoferului care face livrarea, și anume daca ar trebui sa ajute la descarcat contra cost sau daca clientul trebuie sa angajeze alți oameni pentru aceasta munca. ”Fara sa supar pe nimeni, ce atenție lasați la șoferii livratori care va ajuta la descarcat? 20 30 de saci etc; eu las mereu cate 50 de lei. Daca ești baiat deștept poți duce acasa 200 de lei pe langa salariu pe zi lejer; dar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

