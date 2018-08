Romanii isi doresc mai multe banci digitalizate pe piata locala: ce parere au despre solutiile alternative oferite de catre startup-urile fintech

Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre romani din mediul urban au declarat ca si-ar dori mai multe banci digitalizate in Romania, dar 68% spun ca ar avea mai multa incredere in aceste platforme daca s-ar afla sub umbrela unei banci traditionale, conform unui studiu iSense Solutions desfasurat in luna iunie a acestui an,…

- Chiar daca este o vara ploioasa, romanii consuma tot mai multa bere. Piața berii depașește pragul de 4 miliarde lei. Apetitul romanilor pentru bere este tot mai mare de la an la an, pe fondul creșterii nivelului de trai, a dezvoltarii ofertei și a investițiilor masive in publicitate. Piața berii a crescut…

- Romanii isi doresc sa investeasca intr-o afacere daca ar avea bani, aproape la fel de mult cat isi doresc achizitia unei case sau a unui teren, iar dorinta de a deveni antreprenor exista la nivelul intregii tari, chiar daca Bucurestiul este putin in fata regiunilor, cu o pondere de 46,3%, sustine Lucian…

- Startup-ul fintech de transferuri online internationale TransferGo, prezent in Romania din 2015, a primit licenta de e-money de la Banca Lituaniei. Aceasta certificare le permite simplificarea si accelerare transferurilor, precum si dezvoltarea de...

- Românii sunt la curent cu inovațiile în tehnologie, precum Inteligența Artificiala, potrivit rezultatelor cercetarii de piața comandate de Huawei și derulate în iunie 2018. Astfel, 88% dintre aceștia au auzit de Inteligența Artificiala și, dintre cei care au auzit despre…

- Revolut, cel mai cunoscut Fintech international care este prezent pe piata din Romania, raspunde "atacurilor" CEC Bank, care prin vocea unui oficial de prim-rang a declarat ca Revolut nu este o amenintare iminenta, avand in vedere ca 89%...

- Factura totala pentru serviciile de telefonie mobila consumate de utilizatorii din Romania in anul 2017 a crescut cu aproape 200 mil. euro, la 2,45 mld. euro, pe fondul dublarii consumului de servicii de internet mobil, conform raportului financiar anual al grupului francez Orange, care detine cel mai…

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…