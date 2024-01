Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani au petrecut de Revelion in stațiunile montane de pe Valea Prahovei, iar cei mai mulți se vor intoarce acasa, pentru ca miercuri, 3 ianuarie 2024, iși vor relua activitatea la locul de munca. Insa, ca in fiecare an, DN 1 se poate dovedi un coșmar pentru șoferi.

Romanii vor primi mai puțini bani, incepand de la 1 ianuarie 2024, pentru perioadele de concediu medical.

- Opt din zece romani din Diaspora și-au planificat zborurile spre Romania, intre 15 și 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie, conform unei analize publicata de o platforma de rezervari online. Datele de pe platforma respectiva evidențiaza faptul ca, in preioada sarbatorilor,…

Se intorc restricțiile anti-Covid in Europa

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, foarte multi romani care locuiesc si lucreaza in strainatate aleg sa se intoarca acasa, pentru a petrece Craciunul si Revelionul alaturi de cei dragi.

Beneficiarii vor fi micii crescatori de porci inregistrați in Registrul Agricol

Bani pentru romanii din diaspora, care se intorc sa munceasca in țara: Cat ofera statul celor plecați in strainatate Bani pentru romanii din diaspora, care se intorc sa munceasca in țara: Cat ofera statul celor plecați in strainatate Romanii din diaspora care aleg sa se intoarca acasa pentru a munci,…

Gheorghe Carciu: "Unde sunt romani in aceasta mare lume este și Romania, iar angajamentul meu este sa fiu printre ei și alaturi de ei."