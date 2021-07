Consumatorii afectati de pene de curent neplanificate vor primi compensatii financiare. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei impune operatorilor de distribuție sa acorde compensații intre 5 și 300 de lei tuturor utilizatorilor afectați, in funcție de numarul penelor de curent. Operatorii de distributie a energiei electrice sunt obligati sa acorde compensatii tuturor utilizatorilor afectați […] The post Romanii, despagubiți pentru penele de curent. Cați bani vor primi first appeared on Ziarul National .