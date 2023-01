Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a crescut cu 3,3% (+133 de lei), in noiembrie 2022 fata de octombrie, pana la valoarea de 4.141 lei, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Diferenta dintre castigul salarial mediu brut inregistrat in octombrie in Sibiu si cel din Harghita, polii judetelor din acest punct de vedere din Regiunea Centru, este de peste 2.200 de lei, potrivit datelor prezentate intr-un conunicat transmis de catre Directia Regionala de Statistica Alba. Potrivit…

- Castigul salarial mediu net a crescut cu 5 lei (+0,1%), in luna octombrie a acestui an, fața de luna septembrie. Cele mai mari valori au fost inregistrate in sectorul de servicii in tehnologia informatiei, iar la polul opus, cu cele mai mici valori se afla sectorul de hoteluri și

- Romania va atinge un varf de crestere economica in anul 2025, cand avansul PIB este estimat la 5%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2023 si proiectia acesteia pe anii 2024 – 2026, informeaza Agerpres . Castigul salarial mediu net lunar va urca constant in anii urmatori, de…

- Economie In septembrie 2022, salariul mediu net in Teleorman a fost cu 309 lei mai mare fața de aceeași luna a anului trecut noiembrie 18, 2022 09:25 Potrivit Direcției Județene de Statistica Teleorman, in luna septembrie 2022, castigul salarial mediu nominal net la nivelul judetului Teleorman a…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat la 4.003 lei in luna septembrie a.c., in crestere cu 70 lei (1,8%), fața de luna precedenta. Cele mai mari salarii sunt in industria fabricarii produselor de cocserie si cea a prelucrarii titeiului (16.085 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in septembrie la 4.003 de lei, in crestere cu 70 lei, respectiv 1,8%, raportat la luna precedenta. Salariile cele mai mari s-au inregistrat in activitatile privind fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat la 4.003 de lei in luna septembrie, in crestere cu 70 lei (1,8%), fața de luna precedenta. Cele mai mari salarii sunt in industria fabricarii produselor de cocserie si cea a prelucrarii titeiului (16.085 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante…