Stiri pe aceeasi tema

- Echipa lui Elon Musk a explorat atragerea a 3 miliarde de dolari pentru a plati o parte din datoriile de 13 miliarde de dolari contractate pentru preluarea Twitter, a relatat miercuri Wall Street Journal, citand persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Inspectorii sanitari-veterinari au confiscat peste sase tone de carne de vita congelata, provenita din comertul intracomunitar si din import, in urma unei actiuni de control desfasurate in perioada 8 - 10 ianuarie 2023, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Romanii au continuat sa imprumute statul prin emisiunile Fidelis din decembrie 2022, suma totala cumulata fiind puțin peste 1,65 miliarde lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vanzarile de vitamine si suplimente alimentare s-au triplat intr-un deceniu, pana la 2,7 mld. lei. Cel mai rapid ritm de crestere al pietei suplimentelor alimentare si vitaminelor a fost in 2021, de aproape 18% fata de anul anterior, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți. Fii la curent cu cele…

- Romanii au cheltuit anul trecut pe imbracaminte aproape 1,6 mld. euro, o suma cu 36% mai mare decat in 2020 si cu aproape 10% peste nivelul din 2019, ultimul an de dinainte de pandemie si cel considerat a fi un etalon, arata calculele ZF pe baza datelor Cushman & Wakefield Echinox. Fii…

- Vanzarile masive de produse electrice și electronice de Black Friday genereaza nu doar profituri uriașe pentru marii producatori și retaileri, dar reprezinta și o sursa majora de poluare a mediului inconjurator, susțin reprezentanții Asociației RESPO DEEE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate luni de INS, relateaza Medifax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…