Românii care vor fi „săriţi” de indexarea pensiei cu inflaţia. Aceşti oameni vor pierde până la 3.000 lei Guvernul a decis care este categoria de romani care va ramane fara 3.000 de lei la pensie din ianuarie 2024. Pensiile acestor oameni nu se vor actualiza in anul 2024 cu rata medie anuala a inflației, conform unei derogari de la prevederile legii existente. Este vorba despre pensiile de serviciu ale magistraților. Judecatorii sunt afectati […] The post Romanii care vor fi „sariti” de indexarea pensiei cu inflatia. Acesti oameni vor pierde pana la 3.000 lei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

