- Relaxarea restricțiilor in București se bazeaza pe scaderea numarului de infectari din ultimele zile. Cifrele insa, spun medicii din prima linie, nu sunt relevante pentru ca, de fapt, oamenii infectați prefera sa se autoizoleze sau sa se testeze singuri, fara sa nu mai mearga la spital. Beatrice Mahler,…

- Doua noi cazuri de pacienți infectați cu tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie au fost depistate in București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se afla izolați la domiciliu și sunt supravegheați de medicul…

- Familia acesteia nu știe de unde ar fi putut sa ia virusul, in conditiile in care nu au calatorit in afara tarii si nu au intrat in contact cu nicio persoana venita din Marea Britanie.„Toata familia este bine, nu avem niciun fel de probleme cu starea de sanatate. A fost o simpla raceala și atat. O…

- Noua tulpina COVID-19 a fost depistata și la noi in țara. O tanara de 27 de ani, din Giurgiu, este primul pacient cu coronavirus din Romania la care a fost identificata tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2. Testul sau a fost prelucrat in laboratorul Institutului Matei Balș din București. Șeful DSU,…

- "La Marius Nasta, vaccinul a fost primit de 220 angajati in prima zi, ulterior alti 80 de angajati s-au vaccinat in cea de-a doua zi de vaccinare. In momentul de fata, avem 300 de persoane vaccinate. Vaccinul a fost asteptat de toti cei care lucram de atatea luni cu acesti pacienti atat de bolnavi,…

- Moș Craciun nu i-a uitat nici pe bolnavii de Covid care sunt internați in spital in aceasta perioada. Pacienții de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București l-au primit cu lacrimi in ochi pe Moșul care le-a adus daruri.In prezent la Institutul Marius Nasta din București sunt internați…

- Incepand de ieri, 7 noiembrie, a fost organizata secția ATI urmand sa fie puse paturi in zonele in care pana in prezent erau spații destinate activitații medicale. "Fiecare pat care poate fi oferit unui pacient in stare foarte grava este oferit in primele minute. O mare problema insa in acest…