Românii care se află în străinătate își vor putea schimba pașaportul fără să se deplaseze în țară: Cum trebuie să procedeze Romanii care se afla in strainatate iși vor putea schimba pașaportul fara sa se deplaseze in țara: Cum trebuie sa procedeze Romanii care se afla in strainatate iși vor putea schimba pașaportul fara sa se deplaseze in țara: Cum trebuie sa procedeze Persoanele care locuiesc in strainatate, iar pașaportul a expirat, a fost furat sau pierdut, au posibilitatea de a realiza anumite demersuri pentru obținerea unui nou pașaport, fara a se deplasa in Romania. Pentru a […] Romanii care se afla in strainatate iși vor putea schimba pașaportul fara sa se deplaseze in țara: Cum trebuie sa procedeze Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

