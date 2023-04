Românii care pot primi patru zile libere în plus de la stat. Ce spune Codul Muncii Angajații de la stat pot beneficia de noi zile libere legale in plus. Ce spune Codul Muncii și ce detalii ar fi bine sa cunoaștem? In primul rand, angajații din Romania au dreptul la minimum patru zile libere platite pentru mai multe ocazii speciale, care pot aparea in viața acestora. Potrivit Codului muncii, numarul zilelor libere de care pot beneficia salariații din țara noastra este de 15. Dintre acestea, in 2023, 12 vor pica in timpul saptamanii, in așa fel incat salariații cu program obișnuit de lucru (de luni pana vineri) se vor bucura de timp liber in acele zile. Romanii care pot primi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

