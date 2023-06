Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, comenteaza cel mai fierbinte scandal, cel generat dupa ce emisiunea Romanii au Talent a fost caștigata de un micuț de numai șapte ani, Rareș Prisacariu, care a recitat un dialog imaginar cu Dumnezeu.Mai multe personalitați spun ca la șapte ani Rareș nu pricepe ce spune,…

- Creditarea privata in valuta a ajuns in martie 2023 la un ritm anual de crestere de 30,2% fata de nivelul din martie 2022, de peste 10 ori mai mare fata de rit­mul anual de crestere al finantarilor in lei, de doar 2,7%, scrie Ziarul Financiar.Soldul creditelor totale in valuta a ajuns la finalul…

- Autoritatile locale au cautat surse de a atrage bani la buget, astfel ca au recurs la cea mai simpla si scandaloasa varianta, in acelasi timp: majorarea impozitului pe casa. Deocamdata este sigur ca acest lucru se va intampla in Bucuresti si in alte orașe mai mari din tara. Romanii cu surse fotovoltaice,…

- La sfarsitul lunii aprilie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de trei zile, ca urmare a faptului ca urmeaza 1 mai — Ziua Muncii, anunta Ziarul Financiar. Ziua de 1 mai va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Zilei Muncii. Aceasta sarbatoare cade intr-o zi de luni…

- Banca Nationala Romana a anuntat ca Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut din nou si a ajuns la aproape 6-. IRCC, dobanda de referinta pentru credite noi, a urcat la 5,98-, de la 5,71-, potrivit indicelui publicat trimestrial de BNR, marcand un avans de 0,27 puncte procentuale…

- Schimbare importanta in ceea ce privește plata facturilor la gaze. ANRE a anunțat noi reguli pentru romanii vulnerabili. Astfel, conform noilor reglementari, romanii vor putea sa isi plateasca facturile din aceasta iarna in rate, si la gazele naturale, nu doar la energie electrica. Ce beneficii vor…

- Romania im­porta anual 66 de milioane de perechi de pantofi, iar o treime din total vine direct din China, arata datele World­Foot­wear, o platforma ce analizeaza industria mondiala de incaltaminte, citata de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…