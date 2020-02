Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian basescu, a declarat, la Realitatea Plus, ca Romania va avea cu siguranța cazuri de oameni infectați cu coronavirus, fiind convins ca atucala epidemie este o situație de urgența pentru care țara nostra nu este pregatita. El a mai spune ca nu este de acord cu carantina, pe care…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat ca autoritațile italiene au luat masuri fara precedent pentru a limita riscul de raspândire a coronavirusului COVID-19 și ca temerile privind stocul de alimente din orașele afectate de virus, nu sunt îndreptațile, scrie Mediafax citând…

- Strazi pustii, școli, spitale și restaurante inchise. Maști de protecție nu se mai gasesc niciunde. Marturiile romanilor blocați in orașele fantoma din Italia sunt cutremuratoare. Nu vor sa se intoarca in țara: „Daca a ajuns coronavirusul in Italia, garantat ajunge și in Romania. Dupa aia, unde mai…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Dupa mai multe plati de acest gen familia Ferrero a reusit sa se pozitioneze pe locul 25 in topul celor mai bogate familii din lume. In ultimii ani familia a incasat dividente in valoare de peste doua miliarde de euro, profiturile companiei dublandu-se in anul 2008. Familia Ferero a devenit…

- Fenomen inedit in Italia. Vulcanul Etna, cel mai inalt vulcan activ din Europa, a erupt din nou. Potrivit specialiștilor, fenomenul este determinat de schimbarile climatice.Vulcanul Etna, situat in Sicilia, in sudul Italiei, a creat un adevarat spectacol.