Românii beau lapte puțin și scump Vanzarile de lapte in retail au ajuns la 2 mld. lei in 2022, dupa un avans de 14% fata de anul anterior. Cele mai vandute cinci branduri au peste 50% cota de piata. Grupul francez Lactalis are cinci din cele mai vandute zece branduri de lapte din retail, Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

