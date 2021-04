Romanii au talent: Trei tineri de la Constanta. Fiecare a luat, separat, cate patru de DA. Asa ceva nu s-a mai vazut

Stiri pe aceeasi tema

- Teodor și Ciprian Varciu, doi moți din comune Scarișoara, au facut senzație la emisiunea „Romanii au talent” cu momentul lor de folclor din Alba. Ei dețin o gospodarie mare, ocupația de baza fiind creșterea animalelor. Ca sa aduca mai mulți bani in familie, Teodor și Ciprian canta la evenimente private.…

- VIDEO| Tata și fiu din Apuseni, moment superb de folclor la „Romanii au talent”: Patru de „DA” din partea juraților Teodor și Ciprian sunt tata și fiu, vin din Scarișoara, Alba și sunt pasionați de muzica. Ei dețin o gospodarie mare, ocupația de baza fiind creșterea animalelor. Ca sa aduca mai mulți…

- Sara Andreea Cernega este eleva din Constanta, are zece ani, si le a spus juratilor ca s a apucat de balet la doi ani si "serios la sase ani". La care Florin Calinescu a replicat: "Am inceput sa densez la doi ani si la sase ani serios. Eu nici tricicleta nu o vazusem la pana pe la 14 ani. Cine te a…

- Elena Gatcin are 38 de ani, este din Constanța și a primit cel de-al zecelea Golden Buzz de la Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 5 aprilie. Andra a fost fascinata de artista care a oferit un moment spectaculos pe scena de la Pro TV, interpretand o melodie a Aurei Urziceanu. „Cum sa cante…

- Elena Gatcin venit la Romanii au Talent plina de emoții și speranțe. S-a mutat in Constanța din Republica Moldova, acum 12 ani. A fost dificl sa se acomodeze in Romania, iar asta din cauza accentului pe care il avea și a limbii romane. S-a ras de ea, iar asta a facut-o sa planga și sa […] The post Golden…

- O adolescenta din Buzau i-a impresionat cu vocea ei pe jurații de la emisiunea de televiziune ,,Romanii au talent” de la ProTV, combinand perfect acordurile populare cu cele rock. Pentru aceasta a obținut patru de ,,DA” și a trecut in etapa urmatoare a concursului. ,,Pe scena ma simt ca acasa. Mi-au…

- Sylar, mentalistul s-a prezentat la Romanii au Talent si i-a „fermecat” pe jurați. Concurentul l-a folosit pe Smiley drept asistent, pentru a-și putea realiza numarul de magie. Unul dintre jurați nu s-a lasat vrajit de concurent Sylar are 33 de ani, este din Constanța și de 11 ani locuiește la Londra.…

- Aseara, la emisiunea Romanii au talent, Florin Calinescu a fost impresionat de unul dintre concurenti.Abi Nasr Boutros este originar din Liban, din tata libanez si mama armeanca, si de 12 ani traieste in Constanta, alaturi de sotia sa, pe care a cunoscut o pe Mirc. Mosteneste urechea muzicala de la…