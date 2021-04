Romanii au talent: Elena Gatcin, din Constanta, patru de Da si butonul de Golden Buzz

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gatcin are 38 de ani, este din Constanța și a primit cel de-al zecelea Golden Buzz de la Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 5 aprilie. Andra a fost fascinata de artista care a oferit un moment spectaculos pe scena de la Pro TV, interpretand o melodie a Aurei Urziceanu. „Cum sa cante…

- Elena Gatcin venit la Romanii au Talent plina de emoții și speranțe. S-a mutat in Constanța din Republica Moldova, acum 12 ani. A fost dificl sa se acomodeze in Romania, iar asta din cauza accentului pe care il avea și a limbii romane. S-a ras de ea, iar asta a facut-o sa planga și sa […] The post Golden…

- Emisiunea Romanii au talent de la Pro TV, a ajuns la sezonul al unsprezecelea. Pavel Bartoș și Smiley sunt prezentatorii celui mai iubit show de divertisment iar juriul este format din Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Calinescu. Iata cine ia impresionat pana in prezent și cine a primit…

- Ana-Maria Margean este cel mai nou „golden-buzz” de la Romanii au Talent. Numarul acesteia a fost atat de bun, incat a impresionat-o pe Andra, care a apasat butonul galben. „A fost cea mai buna zi din viața mea pana acum. Gestul Andrei este cel mai frumos marțișor care mi s-a daruit vreodata”, a marturisit…

- Ediția 8 a emisiunii ”Romanii au talent”, de la Pro TV, a avut suspans, adrenalina, umor, lacrimi de fericire, dar și un Golden Buzz, oferit de Andra unui numar fabulos, gandit de Ana și Lizzie, ambele de 11 ani. Jurații au fost incantați și s-au ridicat de pe scaune la jumatatea spectacolului, pana…

- Florin Calinescu și Andra au avut un dialog spumos in cadrul emisiunii „Romanii au talent”, ediția de vineri seara, 26 februarie. Juratul de la Pro TV i-a spus acesteia ca nu ar putea sa cante melodia regretatei Laura Stoica, „Focul”. Totul a inceput dupa ce Andra și colegul ei de pupitru, Andi Moisescu,…

- Constanteanul Lucian Colareza s a calificat in etapa urmatoare a emisiunii Romanii au talent cu patru de "DA". Andra i a marturisit ca vrea sa cante cu el la un concert. Lucian Colareza a interpretat melodia "Hoy tengo ganas de ti". Constanteanul a ridicat o pe Andra in picioare si a aflat ca artista…

- Concurentul Lucian Colareza este artistul care i-a impresionat cu vocea sa pe cei din juriul de la „Romanii au Talent”. Cum l-a surprins Andra pe tanar si ce propunere i-a facut vedeta acestuia? Cine este Lucian Colareza Lucian Colareza este un tanar artist, din Constanța, care nu este pentru prima…