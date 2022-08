Stiri pe aceeasi tema

- 500 de lei este suma minima pe care sunt dispuși sa o economiseasca sau investeasca, lunar, majoritatea romanilor participanți la studiul despre ”Economisire inteligenta”, realizat de Mercury Research, la inițiativa Asociației Administratorilor de Fonduri

- Restituirea taxei auto: Ce trebuie sa faca romanii pentru a-și recupera banii Restituirea taxei auto: Ce trebuie sa faca romanii pentru a-și recupera banii Șoferii care nu au cerut inca restituirea taxei auto, trebuie sa știe ca o pot face pentru ca, in cadrul unei ședințe de guvern, a fost adoptata…

- Veste importanta pentru romanii din Pilonul 2 de pensii care ajung la varsta de pensionare. Potrivit președintelui Asociației Pensiilor Administrate Privat din Romania, aceștia nu sunt obligați sa scoata banii imediat dupa pensionare. Romanii din Pilonul 2 de pensii nu sunt obligați sa scoata banii…

- In perioade de inflație, economisirea banilor presupune un efort suplimentar. Doi din trei romani intampina dificultati in a pune bani de-o parte pentru zile negre, iar 28% continua sa-și pastreze economiile “la saltea”, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research. In prezent, o treime dintre romani…

- Circa 28% dintre romani iși țin economiile in casa, 32% nu reușesc sa puna bani deoparte iar alți 30% cred ca vor economisi mai puțin decat pana acum, arata un studiu Reveal Marketing Research. Totodata, aproximativ 50% vor sa reduca plațile cu bani cash.

- Incepe distribuirea voucherelor sociale in valoare de 50 euro. Calendarul celor 4 tranșe: cand vor primi romanii, banii de la stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) incepe, de la 1 iunie, procesul de emitere, distribuire și incarcare a voucherelor sociale oferite prin programul…