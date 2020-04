Peste 3.000 de curse gratuite au fost donate de catre romani, prin intermediul aplicatiei Free Now, pentru personalul medical si auxiliar care se implica activ in combaterea COVID-19 si in gestionarea starii de urgenta din Bucuresti si Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al platformei de mobilitate urbana.



"Romanii au donat, pana in prezent, peste 3.000 de curse gratuite prin intermediul aplicatiei Free Now (Clever) pentru personalul medical si auxiliar care se implica activ in combaterea coronavirusului si in gestionarea starii de urgenta din Bucuresti si Cluj-Napoca. Prin sectiunea…