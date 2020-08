Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat marti activitatea sefului executivului landului Bavaria, Markus Soder, dar a refuzat sa se lase atras intr-o dezbatere privind persoana favorita a-i succeda in functia de sef al executivului federal, pe care politiciana crestin-democrata o va parasi in 2021,…

- Pretul carnii de porc in viu a scazut semnificativ in Germania deoarece unul dintre cele mai mari abatoare din tara ramane inchis, in urma aparitiei unui focar de coronavirus, ceea ce forteaza fermierii sa-si vanda la pret redus animalele care urmeaza sa fie sacrificate, a anuntat vineri Asociatia…

- Este raport oficial chiar din Germania. Romanii care s-au infectat cu coronavirus la munca in Germania traiau in condiții improprii. In urma unei inspectii a conditiilor de cazare pentru majoritatea angajatilor est-europeni din focarul de coronavirus de la abatorul Toennies din Rheda-Wiedenbrueck,…

- Germania va continua sa faca eforturi pentru incheierea unui nou acord de parteneriat cu Marea Britanie pana la sfarsitul anului, dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor din 2021, a declarat miercuri cancelarul Angela Merkel, in cadrul unei alocutiuni rostite…

- Germania va continua sa faca eforturi pentru incheierea unui nou acord de parteneriat cu Marea Britanie pana la sfarsitul anului, dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor din 2021, a declarat miercuri cancelarul Angela Merkel, in cadrul unei alocutiuni…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a facut vineri prima aparitie publica avand masca, dupa ce la inceputul saptamanii a respins acuzatiile de ipocrizie pentru ca nu poarta una, relateaza Reuters.Merkel a intrat in Bundesrat, camera superioara a parlamentului, purtand o masca neagra marcata…

- Germania va relaxa de saptamana viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri aplicate pentru incetinirea raspandirii coronavirusului, a declarat miercuri pentru agentia Reuters o sursa guvernamentala de la Berlin.Cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat propunerile ministrului…

- Summitul UE-China prevazut in septembrie la Leipzig, in Germania, va fi amanat din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat miercuri Berlinul, relateaza AFP. Cancelarul german, Angela Merkel, presedintele chinez, Xi Jinping, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au decis de comun acord…