Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a aflat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a ajuns la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel de minus 0,2%…

- Romanie se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in condițiile in care inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri…

- Romania, intre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, in august. Statele in care indicatorul a coborat pe teritoriu negativ Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia…

- Romania are cei mai mulți elevi intr-o clasa de invațamant primar, din Uniunea Europeana. In cele 27 de state membre ale UE erau in 2018 in invatamantul primar 24,5 milioane de elevi si 1,8 milioane de invatatori, o medie de 13,6 elevi la un cadru didactic, Romania avand cel mai mare numar de elevi…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,8% la 0,9%, noteaza Eurostat, citat de Agerpres. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei raman Ungaria, Polonia, Cehia si Romania,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8% in luna precedenta. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei sunt tot Ungaria, Polonia, Cehia si Romania, arata…

- Romania se menține intre tarile din UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei. Cu cat au crescut prețurile in iulie Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8%…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat pana la 0,9%, de la 0,8% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, si de data aceasta, Ungaria, Polonia,…