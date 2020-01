Romanian duo Ruse-Cristian advances to Andrezieux-Boutheon Open doubles final

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Elena Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, in semifinalele turneului ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa victoria cu 6-2, 6-1 in fata cuplului Sarah Beth Grey (Marea Britanie)/Conny…

- The pair made up of Romanian tennis player Monica Niculescu and Japanese tennis player Misaki Doi qualified on Monday for the quarterfinals of the women's doubles at the WTA tournament in Shenzen (China) - Shenzhen Open, with total prizes worth 775,000 US dollars, after defeating the duo made up…

- Handbal Club Dobrogea Sud se va reuni, astazi, la Sala Sporturilor din Constanta. Mai multi sportivi ai echipei de la malul marii vor absenta motivat, deoarece sunt convocati la echipele nationale: Iancu, Mocanu si Csog (Romania, preliminarii CM 2021), Chikovani (Georgia, preliminarii CM 2021 si preliminarii…

- The pair made up of Romanian player Monica Niculescu and Russian Ana Blinkova qualified on Thursday for the doubles semifinal of the Open de Limoges WTA 125 K tournament (France), with total prizes of 125,000 dollars, by defeating Sofia Sapatava (Georgia) and Emily Webley-Smith (United Kingdom),…

- Eșecul suferit de Simona Halep in turul al doilea de la US Open 2019, contra americancei Taylor Townsend, scor 6-2, 3-6, 6-7 (4), a fost desemnat surpriza anului in tenisul feminin de catre WTA, potrivit Mediafax.Taylor Townsend (23 de ani) a ajuns in turul secund la US Open dupa ce a trecut…

- Perechea Novak Djokovic/ Viktor Troicki a pierdut dramatic meciul cu dublul Karen Khachanov/ Andrey Rublev. Cu toate ca au avut trei mingi de meci în decisiv, sârbii au fost învinși. Cu 2-1 la general, Rusia merge în semifinalele Cupei Davis (6-4, 4-6, 7-6(8). Partida…

- The former European capital of culture 2007, Sibiu, is preparing to become the first city in Romania to be the European Capital of Rambling in 2021, the year when thousands of tourists are expected for the biggest event of hiking, culture and nature on the continent, Eurorando, Chairman of the Transylvanian…

- Primul tren de marfa din China catre Europa trece pe sub Stramtoarea Bosfor la Istanbul și scrie istorie pe noul Drum al Matasii Una dintre cele mai importante etape ale proiectului Chinei intitulat “O centura, un drum”, proiect de infrastructura de un trilion de dolari, de care vor beneficia…