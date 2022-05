Un punct de reper pentru cultura romaneasca, Romanian Chamber Orchestra este, prin valoarea componenților sai și prin contribuția adusa patrimoniului național, un proiect unic in Romania, reunind 22 de muzicieni romani, care fac performanța atat in țara, cat și in unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii.

Concertul susținut de Romanian Chamber Orchestra la Lugoj, joi, 2 iunie, de la ora 19, face parte din proiectul Marea Muzica, prin care, spectacole și concerte de inalta ținuta ajung pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”, in perioada iunie – noiembrie, cu…