- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Pana sa demisioneze din funcția de ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a anunțat ca a finalizat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar nu a precizat nimic de ce s-a intarziat transmiterea acestui proiect vital pentru Romania și nici despre aberațiile…

- Negocierile politice referitoare de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar fi incheiate iar o decizie din partea Comisiei Europene ar urma sa fie luata in octombrie, susține Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. „Am terminat partea de negocieri politice cu Comisia…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și Csilla Hegedus, secretar de stat MIPE, au lansat miercuri, 28 iulie proiectul „Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din Romania”,…

- Pentru estimarea numarului de urși care traiesc in Romania, animalele vor fi numarate prinprobe ADN, in cadrul unui proiect in valoare de 53.5 milioane lei, din fonduri europene. Proiectul a fost anunțat miercuri in cadrul unei conferințe de presa comune a ministrului Mediului, Apelor și Padurilor,…

- "Lucrurile sunt exact asa cum e normal sa fie. Acum o saptamana, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (...) Cristian Ghinea a fost la Bruxelles, s-au clarificat marea parte a detaliilor si pe partea de reforma si pe partea de investitii. In septembrie vom avea aprobat programul si cred ca…

