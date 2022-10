România va semna, astăzi, acordul de parteneriat pentru fonduri europene în valoare de 31 de miliarde de euro Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca astazi va fi semnat acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, aratand ca cele 31 de miliarde de euro din fonduri europene de care Romania va beneficia prin politica de coeziune vor insemna un salt urias pentru tara noastra,potrivit Agerpres.”Faptul ca am reusit, in ultimele luni, sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii – eficienta energetica, infrastructura de transport si educativa, modernizarea institutiilor publice – este dovada faptului ca lucrurile merg in directia buna. Finantarile europene si nationale si dinamica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania și Memorialul „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu Sarat vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Finanțarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania este de 15 milioane de euro…

- Acordul de parteneriat dintre Romania și Uniunea Europeana pentru perioada de programare 2021-2027, prin care vor putea fi accesate 31 miliarde euro pentru politica de coeziune, va fi semnat miercuri, conform declarațiilor premierului Nicolae Ciuca. “Faptul ca am reusit, in ultimele luni, sa deschidem…

- Contractele de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania si a Memorialului „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu-Sarat au fost semnate, marti, intr-o ceremonie organizata la Palatul Victoria, in prezenta premierului…

- Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania și Memorialul „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu Sarat vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Finanțarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania este de 15 milioane de euro…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat in cadrul ceremoniei de semnare a contractelor pentru doua proiecte importante ndash; Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania si Memorialul "Inchisoarea Tacerii" Ramnicu Sarat", la care a fost prezent, linia de finantare din Planul National…

- Premierul Nicolae Ciuca a afiurmat ca faptul ca au reusit in ultimele luni sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii – eficienta energetica, infrastructura de transport si educativa, modernizarea institutiilor publice – este dovada faptului ca lucrurile merg in directia buna. ”Finantarile…

- Consiliul Investitorilor Straini, o organizație care reunește majoritatea companiilor cu capital strain, a lansat proiectul ”Va urma” prin care urmarește modernizarea Romaniei, potrivit unui comunicat de presa. Programul, care presupune și implicarea autoritaților, prevede urmarirea unor direcții strategice…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta ca a primit instiintare de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, cu privire la aprobarea cererii de finantare in valoare de 9 milioane de euro, din Planul National de Redresare si Rezilienta…