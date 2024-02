Stiri pe aceeasi tema

- Tancurile de lupta Abrams care vor intra in inzestrarea Fortelor Terestre Romane vor fi livrate, incepand cu anul 2026, in cea mai moderna versiune a acestui model, care se afla si in dotarea armatei SUA, au declarat, miercuri, surse oficiale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), informeaza Agerpres.Pentru…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca decizia Romaniei de a cumpara tancuri Abrams este una pe care Alianta Nord-Atlantica o respecta si o incurajeaza si a precizat ca spera ca Romania sa recupereze deficitele de investitii din ultimii ani din domeniul apararii si sa o faca…

- Romania investește un miliard de lei in aparare: 54 de tancuri americane Abrams, cele mai moderne, vor fi achiziționate Romania investește un miliard de lei in aparare: 54 de tancuri americane Abrams, cele mai moderne, vor fi achiziționate In cursul zilei de vineri, Ministerul Apararii Naționale a salutat…

- Ministerul Apararii Naționale saluta notificarea Congresului SUA transmisa joi, cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, munitie si stimulatoare pentru instruire.

- MApN saluta notificarea Congresului SUA transmisa joi, 9 noiembrie, cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, 12 derivate pe sașiu de tanc, munitie si simulatoare pentru instruire, dar precizeaza ca contractul va fi de 1,07 miliarde de dolari.

- MApN precizeaza, referiytor la achizitia de tancuri de lupta Abrams, ca, dupa aprobarea de catre Congres, guvernele Romaniei si SUA vor semna contractul de Letter of Acceptance, achizitia de catre partea romana urmand a se realiza la valoarea estimata si aprobata de Parlamentul Romaniei. Pentru siguranta…

- Ministrul Apararii Angel Tilvar saluta, intr-o postare pe Facebook, decizia autoritatilor guvernamentale ale SUA privind vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams, potrivit news.ro.”Salut decizia autoritatilor guvernamentale ale SUA privind vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta…

- Nr. 43410 noiembrie 2023 Angel Tilvar: "Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite reprezinta unul dintre pilonii securitatii nationale si o contributie esentiala la consolidarea apararii flancului estic aliat in regiunea Marii Negre" Programul de inzestrare a Fortelor Terestre Romane cu…