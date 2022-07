Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitarea cu cereale a canalelor Chilia si Bastroe Foto: navrom.ro/grupul_bac. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România si-a dat acordul pentru ca nave sub pavilion tert, încarcate cu cereale, sa poata tranzita canalele Chilia si Bâstroe. Construirea celui din urma…

- In ciuda tuturor eforturilor facute pentru a majora exporturile de cereale ale Ucrainei, acestea se mențin la un nivel scazut. In primele 22 de zile ale lunii iunie, livrarile se ridicau la 1,11 milioane de tone de cereale, cu 44% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, potrivit Reuters,…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a transmis Agentia Reuters, preluata…

- Deși modeste, exista șanse ca Republica Moldova și Ucraina sa obțina statut de țari candidate pentru aderare la Uniunea Europeana. Totodata, Georgia va fi tratata separat in acest proces, a menționat Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbarii. „A fi” sau … „A fi” pentru Ucraina, Georgia și Republica…

- Nicio nava inmatriculata in Rusia nu va mai putea sa acosteze in porturile romanești de la Marea Neagra sau de pe Dunare de duminica, 17 aprilie, a informat TVR, care citeaza Autoritatea Navala Romana. Interdicția, stabilita la nivel european, se va aplica inclusiv iahturilor si ambarcațiunilor de agrement.In…