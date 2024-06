Un fost comandant militar al NATO și doi experți in securitate avertizeaza cu privire la rolul Dunarii in contextul razboiului Rusiei in Ucrainia. In timp ce Europa se pregatește pentru un lung conflict, inghețat sau nu, guvernele riverane Dunarii ar trebui sa se asigure ca Marea Neagra ramane libera și deschisa. In acest sens, guvernele […] The post Trupele NATO ar putea ajunge in Romania pe Dunare, in cazul unui razboi cu Rusia. Ben Hodges: Fluviul trebuie modernizat pentru transportul militar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .