- Romania va participa la Festival du Livre de Paris (12-14 aprilie), prestigios eveniment international dedicat cartii si literaturii, organizat la Grand Palais Ephemere si in alte cateva spatii emblematice din Paris si in librarii partenere, potrivit news.ro

- Cea de-a doua ediție Grillfest are loc in perioada 10-12 mai la Lagoo Snagov Grillfest, cel mai mare festival de barbeque din Europa, revoluționeaza cultura barbeque din Romania! Anul acesta, Grillfest are loc in perioada 10-12 mai la Lagoo Snagov, unde, pe o suprafața de peste 100.000 m², cei 50.000…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- „Primul student din familie”: Subvenție de 330 de lei/luna pentru elevii de liceu. Pe ce perioada ar putea fi acordata „Primul student din familie”: Subvenție de 330 de lei/luna pentru elevii de liceu. Pe ce perioada ar putea fi acordata Tinerii din Romania pot primi suma de 330 de lei pe luna, in anumite…

- Importurile europene au crescut cu 94% intre 2019 si 2023 comparativ cu perioada 2014-2018, a precizat Institutul International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) intr-un comunicat. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare importator din lume intre 2019 si 2023, dupa ce cel putin 30 de…

- Halterofila Loredana Toma așteapta luna aprilie pentru anunțul oficial al calificarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine dupa o perioada extrem de grea, in care a vrut sa renunțe la sport și s-a luptat cu depresia. Loredana Toma, cea mai buna halterofila din Romania, se pregatește…

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa si peste jumatate spun ca in 2024 vor avea un nivel de trai mai prost decat in 2023, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…