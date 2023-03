Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Ministrilor Europeni ai Agriculturii a inaintat ultimele sume pentru compensarea agricultorilor afectati de importul de cereale ieftine din Ucraina. Romania va obtine 10 milioane de euro, cea mai mica valoare acordata tarilor care fac subiectul acestui ajutor. In tara, agricultorii solicita…

- Statul roman a platit anul trecut peste 30 de milioane de lei pentru calatoriile gratuite cu trenul ale refugiatilor ucrainieni. Presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara, Stefan Roseanu, a precizat ca daca in prima parte din 2022 se inregistrau intre cinci si sase mii de calatori pe zi, ulterior…

- Ca urmare a declanșarii conflictului militar din Ucraina, la nivelul ITPF Sighetu Marmației au fost dispuse masuri graduale de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, precum si o serie de masuri pentru gestionarea situatiei refugiatilor ucraineni. Inca din primul moment, politistii…

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 63,5 milioane de lei in 2022, o crestere cu 97% fata de 2021, EBITDA de 4 milioane de lei, o apreciere cu…

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul de crestere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu o valoare estimata…

- Comisia Europeana va sprijini fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a spus ministrul Agriculturii Petrea Daea, precizand ca in Romania au intrat aproape 3 milioane de tone.

- Ucraina a exportat aproape 23,6 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 33,5 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.…

- Incepand din luna august, 585 de nave de marfa cu peste 15 milioane de tone de produse agricole au parasit Ucraina prin ”coridorul de cereale”, a anunțat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Adil Karaismailoglu, citat de agenția turca Anadolu, relateaza