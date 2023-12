Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania este, in acest an, tara partenera la cea de a 29-a editie a Targului de Turism de la Varsovia (Tour and Travel – TT Warsaw), eveniment ce se va desfasura in perioada 23 – 25 noiembrie. Dupa succesul remarcabil inregistrat in anul precedent, participarea tarii noastre reprezinta o noua oportunitate…

- Romania participa la targul international de turism de la Londra, care se desfasoara in perioada 6-8 noiembrie, pavilionul national fiind gazda a 40 de co-expozanti din randul agentiilor de turism, asociatiilor, patronatelor si organizatiilor profesionale de profil. Sunt prezente, totodata, unele dintre…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, publica primul videoclip din seria celor cu care Romania va fi promovata la BBC. "Clipurile sunt realizate de Charlie Ottley un binecunoscut jurnalist, poet, realizator britanic, indragostit de Romania", a mai transmis ministrul.…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) promoveaza destinația turistica Romania, in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, pe postul de televiziune BBC! Anunțul a fost facut vineri, 13 octombrie a.c., de catre secretarul de stat Lucian Ioan Rus, in cadrul unei conferințe de presa,…

- Romania va fi promovata ca destinație turistica pe BBC in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, a anunțat secretarul de stat Lucian Ioan Rus intr-o conferința de presa la sediul instituției. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului arata in ce consta aceasta promovare, fara a vorbi despre…

