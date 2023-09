Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025. „Este scopul meu in acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru ca avem…

- Statele Unite ale Americii vor trimite in curand in Romania avioane de lupta ale forțelor aeriene americane pentru suplimentarea misiunilor NATO de poliție aeriana, dupa ce fragmente de drone militare ruse au fost gasite in Delta Dunarii, informeaza Rador.Ministrul roman de externe, Luminița Odobescu,…

- Un eveniment de exceptie are loc azi, la Constanta. Este vorba despre expozitia fotografica "Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic".Arhive Diplomatice, cu Agentia Nationala de Presa Agerpres si in colaborare cu Universitatea din Craiova,organizeaza la Constanta, evenimentul de deschidere…

- Bogdan Ivan, ministrul Inovarii și Digitalizarii, s-a intalnit ieri cu ambasadoarea Statelor Unite. Cu acest prilej i-a oferit in dar „puțin din inima județului Bistrița-Nasaud: o ie lucrata manual pe Valea Someșului”. „Am avut bucuria de a ma intalni astazi cu Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec,…