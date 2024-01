Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de polo a Romaniei a surclasat Bulgaria cu 18-6 și va juca pentru locurile 13-14 la Campionatul European de la Eindhoven. In primul meci pentru pozitiile 13-16, tricolorele au castigat fara drept de apel in fata Bulgariei, avand cea mai buna jucatoare in Alin-Ioana Olteanu, care a…

- Nationala feminina de polo a Romaniei a invins Turcia cu scorul de 9-7 in ultimul sau meci din Grupa C a Campionatului European de la Eindhoven și va juca pentru locurile 13-16. Dupa ce in primele doua jocuri s-a inclinat in fața Cehiei și Serbiei, naționala feminina de polo a Romaniei a incheiat parcursul…

- Ultimul meci al romancelor de la Campionatul European de polo feminin de duminica, 7 ianuarie 2024, le-a adus o victorie spectaculoasa. Tricolorele au caștigat competiția impotriva Turciei cu un scor de senzație. Concursul s-a vazut LIVE in AntenaPLAY.

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei joaca, pentru a doua oara in istoria sa, la Campionatul European, ce se desfașoara in orașul olandez Eindhoven, intre 3-15 ianuarie. Tricolorele, antrenate de Ionuț Cismaru și Pavel Popescu, sunt in grupa C, impreuna cu: Serbia, Cehia și Turcia. Primele intalniri…

- Romania a fost invinsa de Cehia cu scorul de 13-12, vineri, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de polo pe apa feminin 2024, gazduit de orașul olandez Eindhoven. Tricolorele, care au condus cu 5-2 si 8-5, au pierdut dupa un gol incasat cand mai erau patru secunde de joc, marcat…

- Romania a pierdut la Campionatul European de polo feminin in fața Cehiei. Tricolorele au izbucnit in lacrimi pe banca, dupa infrangere. Iata care a fost scorul și cand va avea loc urmatoarea competiție difuzata LIVE pe AntenaPLAY.

- O ucraineanca va apara poarta Romaniei la Campionatul European de Polo feminin, care va fi in direct in AntenaPLAY, in perioada 5-13 ianuarie, atunci cand fanii pot vedea meciurile nationalei, semifinalele si finala competitiei de la Eindhoven. Dvortzheska Mariia joaca la CSM Unirea Alba Iulia, dar…

- Loturile selectionatelor Romaniei pentru Campionatele Europene de polo masculin si feminin au plecat in ultima zi a anului din tara catre cele doua competitii ce vor fi transmise exclusiv in AntenaPLAY, la inceputul anului 2024. Tricolorele au plecat spre Eindhoven, acolo unde va avea loc Campionatul…