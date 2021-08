Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, de reprezentativa Turciei, scor 3-1, in meciul de deschidere al grupei D a Campionatului European, potrivit news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 10-25, 20-25, 17-25. Turcia este singura care a participat la Jocurile Olimpice…

- Naționala de volei feminin a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European, impotriva reprezentativei Turciei. Partida este programata la ora 20:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și e televizata pe Telekom Sport. Romania - Turcia, liveSCORE de la 20:30 Sala Sporturilor din Cluj…

- Selecționerul lotului feminin de volei, Luciano Pedulla, a stabilit lotul de 14 jucatoare pe care se va baza la Campionatul European ce sta sa inceapa la Cluj, dar și la Belgrad, Plovdiv și Zadar.

- Jucatoarea echipei nationale de volei feminin, Alexia Carutasu, a declarat, marti, ca prima reprezentativa are sanse mari sa treaca de faza grupelor la Campionatul European gazduit de Romania impreuna cu Bulgaria, Serbia si Croatia. "Chiar ma bucur ca avem ocazia sa organizam campionatul…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins facil echipa Azerbaidjanului, cu scorul de 3-0 (25-14, 25-13, 25-11), sambata, in Grupa A a competitiei Golden League, in BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele au obtinut succesul in doar 58 de minute. Alexia Carutasu a fost cea mai buna jucatoare a echipei…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a debutat cu o victorie spectaculoasa in Grupa A a competitiei Golden League, 3-2 (17-25, 23-25, 26-24, 26-24, 15-11) cu Franta, vineri, in BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele, care vor participa in aceasta vara la Campionatul European, organizat impreuna de…

- La tragerea la sorti efectuata la Belgrad, s-a decis ca reprezentativa feminina de volei a Romaniei sa fie repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de Turcia (vicecampioana continentala), Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa D a Campionatului European din 2021, alaturi de vicecampioana continentala, Turcia, Olanda, Ucraina, Finlanda si Suedia, la tragerea la sorti efectuata joi seara la Belgrad. Romania va fi una dintre gazdele turneului final al competitiei…