Ieri, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene din doua motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluarii industriale si neindeplinirea obligatiei de a adopta un program de control al poluarii atmosferice, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit Agerpres. In primul caz, Romania nu a asigurat functionarea a trei instalatii industriale cu detinerea unei autorizatii valabile in temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) pentru a preveni sau a reduce poluarea. In al doilea caz, Romania…