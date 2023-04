Romania strange relațiile cu zona Caucazului, care este importanta din punct de vedere economic și strategic, dar reprezinta și una dintre sursele de „conflicte inghețate” din vecinatatea Marii Negre. Ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, efectueaza o vizita in Romania in perioada 2 – 4 aprilie 2023. Marți, in ultima zi a vizitei, oficialul armean a fost primit de premierul Ciuca la Palatul Victoria. Cu o zi inainte, la 3 aprilie, la București au avut loc consultari politice intre cei doi miniștri de Externe, Bogdan Aurescu și Ararat Mirzoyan. Cei doi miniștri de Externe au…