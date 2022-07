Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane unul dintre cei mai activi sustinatori ai parcursului european al Ucrainei, a spus premierul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj video transmis la cea de-a 22-a editie a formatului Parliamentary Intelligence-Security Forum, care are loc la Palatul Parlamentului.

- Parlamentarii romani si moldoveni s-au reunit, sambata, intr-o sedinta comuna la Chisinau, la finalul careia, pe muzica interpretata de maestrul Gheorghe Zamfir si Orchestra „Lautarii” condusa de Nicolae Botgros, parlamentari de pe ambele maluri ale Prutului s-au prins intr-o hora romaneasca, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 109. Ultimul bilant neoficial arata ca peste 32.000 de militari rusi au murit, pana in prezent, in razboiul din Ucraina. Fortele ruse continua bombardamentele in estul Ucrainei pentru a controla intreaga regiune Donbas.

- Necesitatea unor sanctiuni mai dure si o blocada comerciala totala impotriva Rusiei vor ajuta la incheierea razboiului mai devreme – au fost subiectele abordate de prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, si presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, aflat intr-o vizita de lucru la Helsinki. „Romania…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania sprijina pe deplin un proces rapid de aderare a Suediei la NATO. „Romania saluta decizia Suediei de a solicita aderarea la NATO, anuntata astazi de catre premierul Magdalena Andersson. Romania sprijina pe deplin un proces rapid de aderare a Suediei la NATO.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ca Romania sprijina integrarea in UE a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Florin Citu, presedintele Senatului, sustine ca Romania ar trebui sa propuna Comisiei Europene infiintarea unui post special, cu rang de comisar European, pentru a coordona impreuna reconstructia Ucrainei.