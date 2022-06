”Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona cresterile de preturi ce pot afecta proiectele de infrastructura! Intr-un demers comun cu alte 8 state membre (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia), am semnat astazi o Declaratie privind actiunile la nivel european pentru finalizarea investitiilor in infrastructura”, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu afirma ca se doreste, astfel, sa fie acordate fonduri suplimentare pentru a evita neindeplinirea obiectivelor asumate in contractele semnate si rezilierea…