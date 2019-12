Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Ion Iliescu și-a publicat pe blogul personal interviul acordat agenției ruse de stat Tass. Acesta susține ca globalizarea a fost sursa creșterii economice in Romania, datorita multinaționalelor, insa fostul șef de stat ataca ”liberalismul economic deșanțat”, al carui scop este de a…

- Ion Iliescu a contestat, marți, parti din interviul acordat agentiei rusesti de presa TASS, la o zi dupa publicarea lui, intrucat a constatat ca i-au fost denaturate afirmatiile. Pe blogul sau personal, fostul presedinte sustine ca i-au fost distorsionate opiniile, involuntar, din cauza traducerii,…

- Revolutia produsa in Romania in anul 1989 a fost o "manifestare a demnitatii nationale" produsa pe fondul unei stari generale de nemultumire, afirma fostul presedinte Ion Iliescu intr-un interviu acordat agentiei Tass, in care pledeaza pentru normalizarea relatiilor cu Rusia si pentru reformarea…

- Dupa doi ani de tacere, timp in care Ion Iliescu nu a dat declaratii sau interviuri pentru presa din Romania, fostul presedinte a acordat un interviu pentru agentia guvernamentala de presa din Rusia, TASS, in care, printre altele, a vorbit despre importanta normalizarii relatiilor dintre cele doua tari,…

- Dupa doi ani de tacere, timp in care Ion Iliescu nu a dat declarații sau interviuri pentru presa din Romania, fostul președinte a acordat un interviu pentru agenția guvernamentala de presa din Rusia, TASS, in care, printre altele, a vorbit despre importanța normalizarii relațiilor dintre cele doua…

- Dupa doi ani de tacere, timp in care Ion Iliescu nu a dat declaratii sau interviuri pentru presa din Romania, fostul presedinte a acordat un interviu pentru agentia guvernamentala de presa din Rusia, TASS, in care, printre altele, a vorbit despre...

- Tacut cu presa din Romania, Ion Iliescu a oferit un amplu interviu agentiei de presa TASS din Rusia in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. Fostul presedinte vorbeste despre Decembrie 1989, situatia din PSD si relatiile dintre Bucuresti si Moscova. Interviul este realizat de Nikolai…

- Ion Iliescu spune ca in ultimii 30 de ani Romania s-a schimbat in bine, dar exista și parți mai puțin bune. „Eu am militat cindva pentru un model economic mixt, o economie sociala de piața. Viața a decis altfel. Dupa 1996, consensul intern a fost distrus și s-a declanșat privatizarea accelerata –…