- Cresterea economica din zona euro va fi probabil sub ritmul de 1,2% anticipat la jumatatea lunii februarie pentru 2020, din cauza efectelor negative ale coronavirusului, a anuntat miercuri Comisia Europeana intr-o evaluare preliminara, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…

- Coronavirusul nu a intrat deocamdata in topul afectiunilor din Romania. Potrivit statisticii Directiei de Sanatate Publica Iasi, numarul persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu a crescut totusi de la o zi la alta. La nivelul judetului Iasi, numarul persoanelor care au calatorit in zonele…

- Exista banci care au un plan foarte detaliat si foarte usor de aplicat in cazul unei epidemii de coronavirus, dar sunt si banci care din punctul acesta de vedere nu s-au gandit suficient de profund si lucrurile ar trebui analizate, pentru ca altfel ar fi jale, sustine Nicolae Cinteza, director in…

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters.

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters, conform news.ro.Intr-o…

- Banca centrala a Chinei va suplimenta luni lichiditatile cu 1.200 de miliarde de yuani (174 miliarde dolari), prin intermediul unor operatiuni repo inverse, la redeschiderea pietelor financiare dupa vacanta pentru Anul Nou chinezesc, pe fondul epidemiei provocate de noul coronavirus. Guvernul chinez…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat vineri ca subfinantarea cronica a programelor de sanatate a dus la un sistem sanitar care este ‘pe rosu in toate sectoarele’. ‘Aceasta subfinantare cronica a programelor de sanatate si a tot ce inseamna medicina din Romania ne-a dus la situatia in care…