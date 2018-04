România şi Bulgaria sunt țările cu cele mai slabe sisteme feroviare din Europa Romania si Bulgaria sunt țarile cu cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, anul trecut, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG). De altfel, intarzierile trenurilor din Romania au totalizat peste 8 ani, in 2017. Și datoriile CFR Calatori sunt mari… Mai mult, trenurile de marfa circula in Romania cu o viteza medie de 15 km/h. Recent, Primaria Capitalei a decis ca trenurile de marfa nu vor mai traversa Bucureștiul , iar autogarile vor fi mutate la periferie. In schimb, Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

