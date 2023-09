Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins Croația, (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12), la Varna, in faza optimilor de finala ale Campionatului European, și s-a calificat in sferturile de finala! „Tricolorii” au facut un meci de poveste impotriva reprezentativei Croației și, dupa ce tabela indica…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Romania infrunta Franța in „optimile” Campionatului European de volei feminin. Partida este programata la ora 19:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Daca trece de Franța, reprezentativa Romaniei va juca in sferturile de finala impotriva caștigatoarei dintre Italia…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…